حركة المجاهدين الفلسطينية: جرائم المستوطنين وجنود العدو لن يتم ردعها إلا بمزيد من المقاومة واشتداد المواجهة والانتفاضة في وجه الغاصبين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 01:58

حركة المجاهدين الفلسطينية: جرائم المستوطنين وجنود العدو لن يتم ردعها إلا بمزيد من المقاومة واشتداد المواجهة والانتفاضة في وجه الغاصبين

منذ 38 mins 21 January، 2025
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