ترامب يؤدي اليمين الدستورية ليكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2025 - 19:56

ترامب يؤدي اليمين الدستورية ليكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة

منذ 32 mins 20 January، 2025
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