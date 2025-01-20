يديعوت أحرونوت العبرية: من النواحي الثقافية والتطلعات والأيديولوجيا حماس هي غزة وغزة هي حماس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2025 - 12:30

يديعوت أحرونوت العبرية: من النواحي الثقافية والتطلعات والأيديولوجيا حماس هي غزة وغزة هي حماس

منذ 42 mins 20 January، 2025
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