الدفاع المدني بغزة: 2842 شهيدا تحللت أجسادهم ولم نجد لهم أثرا بسبب قصف العدو الإسرائيلي على القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2025 - 12:28

الدفاع المدني بغزة: 2842 شهيدا تحللت أجسادهم ولم نجد لهم أثرا بسبب قصف العدو الإسرائيلي على القطاع

منذ 1 ساعة 20 January، 2025
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