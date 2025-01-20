قناة 13 العبرية: استقالة بن غفير تدخل حيز التنفيذ غداً والحكومة تقدّر أنه “ستكون هناك صعوبات قانونية في إعادة تعيينه” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2025 - 12:28

قناة 13 العبرية: استقالة بن غفير تدخل حيز التنفيذ غداً والحكومة تقدّر أنه “ستكون هناك صعوبات قانونية في إعادة تعيينه”

منذ 1 ساعة 20 January، 2025
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