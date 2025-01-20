وسائل إعلام اسرائيلية: إصابة 4 جنود أحدهم إصابته خطيرة من جراء تفجير عبوة بآلية عسكرية في بلدة طمون في طوباس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2025 - 09:28

وسائل إعلام اسرائيلية: إصابة 4 جنود أحدهم إصابته خطيرة من جراء تفجير عبوة بآلية عسكرية في بلدة طمون في طوباس

منذ 1 ساعة 20 January، 2025
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