احتفال الأهالي وسط بيتونيا غرب رام الله مع وصول الحافلات التي تنقل الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2025 - 02:16

احتفال الأهالي وسط بيتونيا غرب رام الله مع وصول الحافلات التي تنقل الأسرى

منذ 22 mins 20 January، 2025
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