قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة تجاه فلسطينيين تجمهروا قبالة سجن عوفر لاستقبال الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 23:12

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة تجاه فلسطينيين تجمهروا قبالة سجن عوفر لاستقبال الأسرى

منذ 21 mins 19 January، 2025
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