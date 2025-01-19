القيادي في حركة حماس اسامة حمدان:  إسرائيل غير قادرة على حماية نفسها وهي تحتاج  إلى حماية من كل قوى الاستكبار في العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 23:12

القيادي في حركة حماس اسامة حمدان:  إسرائيل غير قادرة على حماية نفسها وهي تحتاج  إلى حماية من كل قوى الاستكبار في العالم

منذ 1 ساعة 19 January، 2025
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