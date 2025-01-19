المكتب السياسي لأنصار الله: نؤكد متابعة اليمن في تقييم وتنفيذ الاتفاق بكل بنوده وتفاصيله، والتصدي بحزم لأي تصعيد محتمل من جانب العدو الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 19 2025 - 21:40

المكتب السياسي لأنصار الله: نؤكد متابعة اليمن في تقييم وتنفيذ الاتفاق بكل بنوده وتفاصيله، والتصدي بحزم لأي تصعيد محتمل من جانب العدو الصهيوني

منذ 6 mins 19 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة