استشهاد طفل برصاص جنود العدو الإسرائيلي في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 21:40

استشهاد طفل برصاص جنود العدو الإسرائيلي في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بالضفة المحتلة

منذ 19 mins 19 January، 2025
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