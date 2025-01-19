كوريا الجنوبية | أنصار الرئيس المعزول يقتحمون محكمة في سيول بعد إصدار قرار تمديد احتجازه

اقتحم المئات من أنصار الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، مبنى محكمة سيول الغربية في العاصمة الكورية، بعد أن أصدر قاضٍ في المحكمة قرارًا بتمديد احتجازه، اليوم الأحد، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وحطّم المقتحمون نوافذ المحكمة، وتدفقوا إلى داخل المبنى، مما أدى إلى تدمير معدات المكاتب والتجهيزات والأثاث، وإصابة عدد من عناصر الشرطة بجروح.

وألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على 46 محتجًا ممن اقتحموا مبنى المحكمة، فيما أعلنت تعقبها متورطين آخرين.

ويوم الأربعاء الماضي، أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يتم اعتقاله في مواجهة اتهامات بالتمرد، تتعلق بإعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، مما دفع البلاد إلى حالة من الاضطرابات السياسية.

المصدر: يونيوز