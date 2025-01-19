معلق الشؤون العربية في قناة i24News العبرية “تسفي يحزقالي”: 15 شهرًا من القتال ولم ننجح في تغيير معادلات الحرب في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 13:58

معلق الشؤون العربية في قناة i24News العبرية “تسفي يحزقالي”: 15 شهرًا من القتال ولم ننجح في تغيير معادلات الحرب في غزة

منذ 46 mins 19 January، 2025
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