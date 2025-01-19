قاآني: المجرمون الصهاينة اضطروا اليوم إلى القبول بشروط المقاومة وهي نفسها التي طرحت من قبل المقاومة في جولات تفاوض سابقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 10:54

قاآني: المجرمون الصهاينة اضطروا اليوم إلى القبول بشروط المقاومة وهي نفسها التي طرحت من قبل المقاومة في جولات تفاوض سابقة

منذ 49 mins 19 January، 2025
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