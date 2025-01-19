إعلام العدو: قريباً جداً سيتم تسليم أسماء الثلاث أسيرات والصفقة ستتم اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 10:54

إعلام العدو: قريباً جداً سيتم تسليم أسماء الثلاث أسيرات والصفقة ستتم اليوم

منذ 53 mins 19 January، 2025
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