قصف مدفعي “إسرائيلي” على شارع السكة شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 09:22

قصف مدفعي “إسرائيلي” على شارع السكة شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

منذ 14 mins 19 January، 2025
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