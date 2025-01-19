صحيفة “كالكاليست” العبرية: منذ بداية حرب 7 أكتوبر قُتل حوالي 840 جنديًا إسرائيليًا وأُصيب حوالي 14 ألفًا بمعدل يقارب 1000 جريح جديد كل شهر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 09:22

صحيفة “كالكاليست” العبرية: منذ بداية حرب 7 أكتوبر قُتل حوالي 840 جنديًا إسرائيليًا وأُصيب حوالي 14 ألفًا بمعدل يقارب 1000 جريح جديد كل شهر

منذ 18 mins 19 January، 2025
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