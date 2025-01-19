حماس: نؤكد التزامنا ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى لأسباب فنية ميدانية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 09:22

حماس: نؤكد التزامنا ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى لأسباب فنية ميدانية

منذ 30 mins 19 January، 2025
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