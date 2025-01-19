رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني السابق اللواء احتياط غيورا آيلاند: الحرب في غزة انتهت بفشل مدوّ لـ”إسرائيل” وحماس انتصرت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 09:22

رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني السابق اللواء احتياط غيورا آيلاند: الحرب في غزة انتهت بفشل مدوّ لـ”إسرائيل” وحماس انتصرت

منذ 56 mins 19 January، 2025
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