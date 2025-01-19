طيران استطلاع بشكل مكثف يحلق في أجواء متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع بقاء ساعات محددة لدخول الهدنة حيز التنفيذ اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 06:16

طيران استطلاع بشكل مكثف يحلق في أجواء متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع بقاء ساعات محددة لدخول الهدنة حيز التنفيذ اليوم

منذ 2 ساعة 19 January، 2025
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