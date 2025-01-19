إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب على مستوى الدفاعات الجوية خشية إطلاق صواريخ نحو “غلاف غزة” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 00:08

إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب على مستوى الدفاعات الجوية خشية إطلاق صواريخ نحو “غلاف غزة”

منذ 19 mins 18 January، 2025
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