طائرات الاحتلال تشن غارة شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 00:06

طائرات الاحتلال تشن غارة شمال قطاع غزة

منذ 48 mins 18 January، 2025
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