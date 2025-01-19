اعلام العدو: جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب لدى الدفاعات الجوية؛ خشية من إطلاق صواريخ نحو غلاف غزة، قبيل سريان اتفاق وقف إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 00:06

اعلام العدو: جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب لدى الدفاعات الجوية؛ خشية من إطلاق صواريخ نحو غلاف غزة، قبيل سريان اتفاق وقف إطلاق النار

منذ 1 ساعة 18 January، 2025
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