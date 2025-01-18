مصادر لموقع المنار حول اجتماع وفد حزب الله وحركة أمل مع الرئيس المكلف نواف سلام: اللقاء إيجابي وتمّ الاتفاق على استمرار التواصل والرئيس المكلف أكد رغبته بمشاركة الجميع في التشكيلة الوزارية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 22:36

مصادر لموقع المنار حول اجتماع وفد حزب الله وحركة أمل مع الرئيس المكلف نواف سلام: اللقاء إيجابي وتمّ الاتفاق على استمرار التواصل والرئيس المكلف أكد رغبته بمشاركة الجميع في التشكيلة الوزارية

منذ 8 mins 18 January، 2025
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