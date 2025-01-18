إعلام العدو: الشرطة “الإسرائيلية” تضغط على عائلات 6 أسرى فلسطينيين في القدس الشرقية بعدم إقامة احتفالات في حال الافراج عنهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 22:34

إعلام العدو: الشرطة “الإسرائيلية” تضغط على عائلات 6 أسرى فلسطينيين في القدس الشرقية بعدم إقامة احتفالات في حال الافراج عنهم

منذ 12 mins 18 January، 2025
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