“هآرتس” العبرية: الصفقة ستنفذ كما هو مخطط لها رغم التأخير في تسليم أسماء الرهينات الثلاث – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 22:34

“هآرتس” العبرية: الصفقة ستنفذ كما هو مخطط لها رغم التأخير في تسليم أسماء الرهينات الثلاث

منذ 29 mins 18 January، 2025
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