“حدشوت بزمان” العبري: قوات لواء جفعاتي تنسحب من جباليا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 22:34

“حدشوت بزمان” العبري: قوات لواء جفعاتي تنسحب من جباليا

منذ 1 ساعة 18 January، 2025
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