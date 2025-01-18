صاحب “خطة الجنرالات” الجنرال “بجيش” الاحتلال غيورا أيلاند: حماس انتصرت و”إسرائيل” هُزمت وفشلت فشلاً مدوياً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 21:02

صاحب “خطة الجنرالات” الجنرال “بجيش” الاحتلال غيورا أيلاند: حماس انتصرت و”إسرائيل” هُزمت وفشلت فشلاً مدوياً

منذ 1 ساعة 18 January، 2025
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