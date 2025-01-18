هيئة سلامة الطرق في نيجيريا: مصرع 60 شخصا على الأقل في انفجار شاحنة نقل وقود شمالي البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 17:56

هيئة سلامة الطرق في نيجيريا: مصرع 60 شخصا على الأقل في انفجار شاحنة نقل وقود شمالي البلاد

منذ 6 mins 18 January، 2025
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