وسائل إعلام إسرائيلية: عملية إطلاق نار في تل أبيب حيث سقط عدد من الجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 17:56

وسائل إعلام إسرائيلية: عملية إطلاق نار في تل أبيب حيث سقط عدد من الجرحى

منذ 1 ساعة 18 January، 2025
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