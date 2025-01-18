بيان القوات المسلحة اليمنية :  تنفيذ عملية عسكرية استهدفت وزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي نوع “ذوالفقار” وقد أصاب الصاروخ هدفه بدقة عالية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 16:24

بيان القوات المسلحة اليمنية :  تنفيذ عملية عسكرية استهدفت وزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي نوع “ذوالفقار” وقد أصاب الصاروخ هدفه بدقة عالية

منذ 1 ساعة 18 January، 2025
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