الرئيس عون: استمرار الخروقات “الاسرائيلية” ولا سيما لجهة تفجير المنازل يناقض كلياً ما ورد في اتفاق وقف اطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 13:20

الرئيس عون: استمرار الخروقات “الاسرائيلية” ولا سيما لجهة تفجير المنازل يناقض كلياً ما ورد في اتفاق وقف اطلاق النار

منذ 42 mins 18 January، 2025
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