وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 46 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة خلال الليلة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 08:42

وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 46 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة خلال الليلة الماضية

منذ 1 ساعة 18 January، 2025
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