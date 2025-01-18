قصف مدفعي تزامناً مع إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال يستهدف غرب حي الزيتون ومناطق متفرقة من جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 18 2025 - 07:10

قصف مدفعي تزامناً مع إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال يستهدف غرب حي الزيتون ومناطق متفرقة من جنوب مدينة غزة

منذ 47 mins 18 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة