السلطات الأميركية تشدد احراءاتها على الحدود مع المكسيك وتضع أسلاكا شائكة بين مدينة إل باسو الأميركية (تكساس) وجارتها المكسيكية سيوداد خواريز ضمن الاستعدادات لتنصيب الرئي الترامب الاثنين المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 07:10

السلطات الأميركية تشدد احراءاتها على الحدود مع المكسيك وتضع أسلاكا شائكة بين مدينة إل باسو الأميركية (تكساس) وجارتها المكسيكية سيوداد خواريز ضمن الاستعدادات لتنصيب الرئي الترامب الاثنين المقبل

منذ 1 ساعة 18 January، 2025
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