المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الأسرى وندعو جميع الأطراف إلى ضمان تنفيذه بالكامل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 07:10

المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الأسرى وندعو جميع الأطراف إلى ضمان تنفيذه بالكامل

منذ 1 ساعة 18 January، 2025
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