بلينكن لأسوشييتد برس: لا يوجد ضمان بأن ترامب سيتابع جهود إدارة بايدن في الشرق الأوسط وأوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 04:04

بلينكن لأسوشييتد برس: لا يوجد ضمان بأن ترامب سيتابع جهود إدارة بايدن في الشرق الأوسط وأوكرانيا

منذ 47 mins 18 January، 2025
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