يديعوت أحرونوت: نتنياهو قال في اجتماع الحكومة إن ترمب بعد تنصيبه سيفرج عن جميع الأسلحة التي تم تعليقها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 01:00

يديعوت أحرونوت: نتنياهو قال في اجتماع الحكومة إن ترمب بعد تنصيبه سيفرج عن جميع الأسلحة التي تم تعليقها

منذ 1 ساعة 17 January، 2025
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