قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة العيسوية بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 01:00

قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة العيسوية بالقدس المحتلة

منذ 2 ساعة 17 January، 2025
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