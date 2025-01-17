الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: ندعو إلى عدم إضعاف الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية كاملة في فلسطين بما في ذلك إنشاء دولة مستقلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 17 2025 - 17:18

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: ندعو إلى عدم إضعاف الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية كاملة في فلسطين بما في ذلك إنشاء دولة مستقلة

منذ 37 mins 17 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة