بيان المظاهرة المليونية : نؤكد استعدادنا الدائم للتحرك الشامل في مواجهة أي تصعيد عدواني إجرامي إسرائيلي سواء في هذه الأيام أو ما بعدها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2025 - 15:46

بيان المظاهرة المليونية : نؤكد استعدادنا الدائم للتحرك الشامل في مواجهة أي تصعيد عدواني إجرامي إسرائيلي سواء في هذه الأيام أو ما بعدها

منذ 26 mins 17 January، 2025
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