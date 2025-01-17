الجيش اللبناني: ستفجر وحدات من الجيش ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة – بعلبك وحقل القليعة – مرجعيون اليوم ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2025 - 09:36

الجيش اللبناني: ستفجر وحدات من الجيش ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة – بعلبك وحقل القليعة – مرجعيون اليوم ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00

منذ 15 mins 17 January، 2025
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