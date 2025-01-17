“القناة 13” العبرية: المجلس الوزاري المصغر في الاحتلال “الكابينت” سيجتمع عند العاشرة والربع من صباح اليوم للمصادقة على اتفاق تبادل الأسرى مع المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2025 - 09:36

“القناة 13” العبرية: المجلس الوزاري المصغر في الاحتلال “الكابينت” سيجتمع عند العاشرة والربع من صباح اليوم للمصادقة على اتفاق تبادل الأسرى مع المقاومة

منذ 2 ساعة 17 January، 2025
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