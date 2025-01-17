وكالة شهاب عن مصادر صحفية: توقيع اتفاق وبرتوكول وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال في الدوحة قبل قليل على أن يدخل حيز التنفيذ صباح الأحد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2025 - 03:22

وكالة شهاب عن مصادر صحفية: توقيع اتفاق وبرتوكول وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال في الدوحة قبل قليل على أن يدخل حيز التنفيذ صباح الأحد

منذ 17 mins 17 January، 2025
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