بن غفير: سنستقيل من الحكومة إن تمت الموافقة على اتفاق غزة

أعلن إيتمار بن غفير وزير الأمن الصهيوني أنه”سيستقيل من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن تمت المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.

وقال بن غفير في مؤتمر صحفي أمس الخميس :”الصفقة سيئة وتشمل تحرير مئات من القتلة وتقر الانسحاب من فيلادلفيا ووقف الحرب وستنهي كل إنجازاتنا، وتقضي على بقية المخطوفين، هذه الصفقة عار وتفريط ونحن في حزب “عظمة يهودية” سنقدم استقالتنا، ومستعدون لدفع أثمان باهظة لتحرير مخطوفينا لكن المطروح أثقل مما نحتمل”.

وأضاف “إذا أقرت الصفقة فإننا سنستقيل من الحكومة، لن نتعاون مع اليسار لإسقاط حكومة نتنياهو لكن لن نبقى في حكومة تبرم صفقة كهذه، أدعو نتنياهو إلى التروي ووقف هذه الصفقة السيئة وعدم إعادتنا للوراء”، معتبرا أن “التشبث بأهداف الحرب هو ما يعيد مخطوفينا”.

ودعا الوزير الصهيوني إلى “وقف المساعدات الإنسانية والوقود عن غزة بالكامل من أجل إعادة المخطوفين” واعتبر أن “الفرحة التي تابعناها في غزة والضفة الغربية تظهر من هو الذي خضع في هذه الحرب”.

وربط بن غفير العودة لدعم حكومة نتنياهو باستئناف القتال ضد حماس.

وردا على تهديد بن غفير بالاستقالة، وجه زعيم المعارضة “الإسرائيلية” يائير لبيد رسالة لنتنياهو، وقال “لا تخف سوف تحصل على كل الأمان الذي تحتاجه لإتمام صفقة الرهائن، الصفقة أكثر أهمية من أي خلاف كان بيننا من قبل”.

ودعا بن غفير في وقت سابق بتسلئيل سموتريتش وزير المالية رئيس حزب “الصهيونية الدينية” إلى التعاون ضد الاتفاق بالانسحاب من الحكومة.

المصدر: مواقع