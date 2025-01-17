قصف مدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 17 2025 - 00:08

قصف مدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 36 mins 16 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة