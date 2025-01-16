السيد الحوثي: قوة الإيمان والإرادة والاستبسال والاستعداد العالي للتضحية والعمل الفدائي البطولي والتكيف مع مختلف الظروف أفشل العدو الإسرائيلي ومعه الأميركي في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 18:58

السيد الحوثي: قوة الإيمان والإرادة والاستبسال والاستعداد العالي للتضحية والعمل الفدائي البطولي والتكيف مع مختلف الظروف أفشل العدو الإسرائيلي ومعه الأميركي في غزة

منذ 9 mins 16 January، 2025
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