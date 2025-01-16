مراسل إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: أُصيب اليوم جندي من الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، نتيجة إطلاق نار عن طريق الخطأ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 18:58

مراسل إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: أُصيب اليوم جندي من الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، نتيجة إطلاق نار عن طريق الخطأ

منذ 14 mins 16 January، 2025
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