السيد الحوثي: الخيار الإسرائيلي الأميركي كان واضحاً في مستوى الأهداف التي يريد الطرفان تحقيقها في العدوان على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 19:00

السيد الحوثي: الخيار الإسرائيلي الأميركي كان واضحاً في مستوى الأهداف التي يريد الطرفان تحقيقها في العدوان على قطاع غزة

منذ 17 mins 16 January، 2025
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