أحمد الشرع: مستعدون لاستقبال قوات أممية في المنطقة العازلة لعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التقدم الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 18:58

أحمد الشرع: مستعدون لاستقبال قوات أممية في المنطقة العازلة لعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التقدم الإسرائيلي

منذ 54 mins 16 January، 2025
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